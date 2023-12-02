الطالب والاستحقاقات الدستورية في ندوة دار العلوم بجامعة القاهرة

نظمت كلية دار العلوم تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، ندوة تحت عنوان" الطالب الجامعي والاستحقاقات الدستورية"، تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك) حاضر فيها الدكتور أيمن السعدني مدرس القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وذلك بحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على توعية الطلاب وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وتناولت الندوة، توعية الطلاب وحثهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، باعتبار أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجباً وطنياً وقومياً لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية، والتأكيد علي دعم المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية ، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030

كما أوضحت الندوة أهمية تكوين وعى سياسي كامل لدي الطلاب بكل ما يحدث، وضرورة تحليهم بسلاح العلم والوعي في مواجهة التحديات والأزمات والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، من أجل الحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تقيم سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

وعلى جانب آخر .. كان قد كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن خطة الجامعة لـ الانشطة الطلابية التي تقدمها جامعة القاهرة .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت نحرص بجامعة القاهرة على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة التي تسعى إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وهو ما يعكس تنفيذ الجامعة لمشروعها في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب.



كما أوضح “ الخشت ” ، أن الجامعة قد أعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، ووجهنا الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وتنفيذ أنشطة تُتيح لهم تنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وإطلاق المسابقات والندوات وورش العمل التدريبية والمبادرات الشبابية، وتنظيم الزيارات الميدانية والرحلات والمعسكرات، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل الموسم الثقافي والفني سواء على مستوى الجامعة أو الكليات والذي يتضمن استضافة رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين، وتكوين أول أوركسترا لجامعة القاهرة، وإنشاء مسرح دولت أبيض وفقًا لأحدث التقنيات العالمية والذي يُمثل نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي.

كما كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن ماذا تقدم الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها من خدمات ومميزات وامتيازات .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت ، إن جامعة القاهرة منذ أغسطس 2017 على تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، من بينها دعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ يتجاوز 120 مليون جنيه كل عام، وتعظيم موارد الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة بجهد ذاتي من بعض الجهات الخارجية، وتكليف أكبر سلسلة صيدليات لتوفير وصرف الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية في 235 فرعًا.

كما اتخذ مجلس الجامعة عدة قرارات عاجلة لرفع مستوى الخدمة العلاجية لأعضاء صندوق العلاج بالجامعة، وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء صندوق العلاج، وتقديم بدائل عديدة لصرف الأدوية للسادة المستفيدين من صندوق الرعاية الطبية، إلى جانب إطلاق القوافل الطبية لعلاج المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضح أنه يتم تخفيض رسوم الدراسة والخدمات التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وابنائهم، وفي حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل لدراسة أبنائه، كما تم اعفاؤهم بنسبة50%، واعفاء أبنائهم بنسبة 25% من رسوم برامج الساعات المعتمدة.

وألغت الجامعة الرسوم والتبرعات الاجبارية على أعضاء هيئة التدريس، وضاعفت كل من مكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، ومكافآت النشر الدولي بنسبة 100%، وخصصت مكافآت تدريس البرامج المتميزة، بالإضافة إلى إجراء أكبر حركة ترقيات على مستوى الجامعات المصرية وتصويب الأجر المُكمل وضم العلاوة وتعديل الشكل التعاقدي للعديد من الموظفين.

كما عملت الجامعة، على زيادة دخل قطاع كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين من البرامج المتميزة، والمشروعات البحثية، وبروتوكولات التعاون مع الجهات القومية والدولية في المجالات البحثية والتعليمية.

ندوة الطالب الجامعي والاستحقاقات الدستورية

ندوة الطالب الجامعي والاستحقاقات الدستورية