دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام نواذيبو الموريتاني

انتهي الشوط الاول بين بيراميدز ونواذيبو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

سجل نواذيبو الموريتاني هدفه الأول في مرمى بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي مباراة أقيمت في نواكشوط، أحرز عمار سيدي بونا هدفًا في الدقيقة الرابعة، استفادًا من خطأ في دفاعات بيراميدز.

بيراميدز يتنافس في المجموعة الأولى مع صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس