خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجيش

يوجد بعض الشباب الذين فقدوا شهادة الجيش الخاصة بهم، فيبحثون عن طرق لاستخراجها مرة أخرى، لذلك حرصت وزارة الداخلية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي تسهيلا على المواطنين، ومن ضمنها إمكانية الحصول على بدل فاقد شهادة الجيش إلكترونيا.

ويقدم صدى البلد معلومات من ضمن خدماتها الاكترونية، الآلية المناسبة لإستخراج بدل فاقد شهادة الجيش بشكل إلكتروني في هذا التقرير.

١. الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية وتسجيل الدخول به.

٢. اضغط على أيقونة خدمات التجنيد.

٣. اختر استخراج بدل فاقد شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.

٤. أدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

٥. اضغط على تأكيد الطلب، ومن ثم سيتم مراجعة طلبك.

يتم تسليم بدل فاقد شهادة الجيش خلال 72 ساعة من تاريخ إرسال الطلب

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش

حددت إدارة السجلات العسكرية، المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش، وجاءت كالتالي:

• نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط، لم يمض على تاريخ إصداره 7 أيام.

• بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

• صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

ولمعرفة خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد الجيش

• الدخول للموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

• هيئة التنظيم والإدارة.

• إدارة التجنيد والتعبئة.

• يتم الضغط على تسجيل البيانات.

• الاحتفاظ برقم الطلب المقدم.

• يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.

• يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن شهادة الإعفاء.

• باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء - الرقم الثلاثي - الرقم القومي).

• يتم تحديد مكان تسلم شهادة الإعفاء.

• الشهادة التي يتم استخراجها، هي شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية المصغرة (بحجم الكارنية).

• حال طلب شهادة إعفاء ورقية (إضافية) يتم استخراجها برسوم إضافية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

• صورة البطاقة الشخصية.

• البطاقة الشخصية للأب.

• كشف عائلي نموذج واحد جند (يستخرج من منطقة التجنيد).

• بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند (تستخرج من مكتب التجنيد والتعبئة).

• بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.

• ويتم إرسال الطلب إلى محل إقامة الشخص بعد 3 أيام من تاريخ إرساله للطلب.

خطوات تجديد شهادة الجيش

يمكن تجديد شهادة تأدية الخدمة العسكرية، عبر إرسال طلب تجديد شهادة الجيش الإلكترونية من خلال موقع إدارة السجلات العسكرية"، بالدخول بالبيانات الأساسية لمقدم الطلب، ورفع المرفقات المطلوبة لاستكمال استخراج الخدمة.

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد الجيش

• الدخول للموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

• هيئة التنظيم والإدارة.

• إدارة التجنيد والتعبئة.

• يتم الضغط على تسجيل البيانات.

• الاحتفاظ برقم الطلب المقدم.

• يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.

• يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن شهادة الإعفاء.

• باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء - الرقم الثلاثي - الرقم القومي).

• يتم تحديد مكان تسلم شهادة الإعفاء.

• الشهادة التي يتم استخراجها، هي شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية المصغرة (بحجم الكارنية).

• حال طلب شهادة إعفاء ورقية (إضافية) يتم استخراجها برسوم إضافية.

يمكنك القيام بالخطوات التالية حتى تستطيع استخراج بدل فاقد من شهادة الجيش، والتي تكون كالآتي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية>

ادخل على قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم اختر خدمة التجنيد.

بعد ذلك اختر بدل فاقد/ تالف شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.

ادخل البيانات المطلوبة.

اضغط على مراجعة، ثم قم بالضغط على تأكيد.

انتظر قليلاً حتى يتم قبول الطلب الخاص بك.

سدد المبلغ الذي يظهر أمامك.

في خلال ثلاثة أيام يتم إرسال شهادة بدل فاقد إنهاء الخدمة العسكرية على العنوان الذي تم تسجيله أثناء تقديم الطلب.

لكن في حالة عدم رد صاحب الطلب على الهاتف يتم الاتصال به مرة أخرى، يسمح بتكرار المكالمة ثلاثة مرات، وإذا لم يتم الرد قم بالتوجه إلى الإدارة العامة لشئون المجندين لاستلام الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

صورة البطاقة الشخصية.

البطاقة الشخصية الخاصة بالأب.

كشف عائلي نموذج واحد جند يمكنك استخراجه من مكتب التجنيد التابع له

بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند.

بيان قيد عائلي لكل من الأب أو زوج الأم.

خطوات تجديد شهادة الجيش

الآن يمكنك تجديد شهادة تأدية الخدمة العسكرية من خلال إرسال طلب تجديد شهادة الجيش الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بإدارة السجلات العسكرية، وذلك عن طريق كتابة البيانات التي يحتاجها مقدم الطلب، وعليك رفع كافة المستندات المطلوبة حتى تتمكن من استخراج الشهادة.

الأوراق المطلوبة لتجديد شهادة الجيش

قامت إدارة السجلات العسكرية بتحديد مجموعة من الأوراق المطلوبة حتى يمكن لأي شخص تجديد شهادة الجيش، ويكون من أهم هذه الأوراق الآتي:

نموذج (53 تعبئة) لمن مازالوا على قيد فترة الاحتياط، ويجب ألا يمر7 أيام على تاريخ إصداره.

البطاقة الشخصية الخاصة بالشخص بشرط أن تكون سارية.

نسخة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

خطوات استخراج شهادة الجيش

يمكنك القيام بد من الخطوات التي تساعدك في استخراج شهادة موقفك من التجنيد، وتكون هذه الخطوات كالآتي:

ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الدفاع من خلال هذا الرابط.

اضغط على هيئة التنظيم والإدارة.

بعد ذلك اختر إدارة التجنيد والتعبئة.

ثم اضغط على تسجيل البيانات.

احتفظ بالرقم الخاص بالطلب بعد تقديمه.

تتم دراسة الطلب بعناية من قبل إدارة التجنيد والتعبئة.

يمكنك متابعة الطلب وقت دراسته عن طريق اختيار الاستعلام عن شهادة الإعفاء عن طريق كتابة البيانات التالية: (نوع الإعفاء، الرقم الثلاثي، الرقم القومي).

بعد ذلك يحدد مكان استلام شهادة الإعفاء من التجنيد، وتحصل بذلك على شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية بالحجم الصغير، وإذا كنت ترغب في استخراج الشهادة الورقية يمكنك ذلك من خلال سداد رسوم إضافية.

أماكن استخراج شهادة الجيش بدل فاقد

بعد الانتهاء من جميع مراحل تقديم طلب للحصول على شهادة الإعفاء يتم تحديد مكان لصاحب الطلب لاستلام شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية الخاصة به، ويكون ذلك من خلال إدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، أو منطقة التجنيد التابع لها الشخص المتقدم للطلب، أو قسم التجنيد بمديرية الأمن التابع لها صاحب الطلب، ومن الضروري الاحتفاظ برقم الطلب لتستطيع استلام الشهادة فيما بعد.

الخطوات المتبعة في حالة فقدان شهادة الجيش

طريقه استخراج بدل فائد شهادة الجيش عادى والكترونى ولكن هناك مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها بالترتيب حتى يمكنك استخراج الشهادة، ويأتي من أهم هذه الخطوات الآتي:

الذهاب إلى القسم التابع له وتحرير محضر فقد شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

إرفاق نسخة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية مع المحضر والتوجه إلى مكتب التجنيد في القسم التابع له.

سحب الحصول على ختم مكتب التجنيد الموجود في مديرية الأمن التابع لها.

إحضار صور من البطاقة الشخصية.

تقدم كافة هذه المستندات إلى السجلات العسكرية بمنطقة التجنيد التابع له.