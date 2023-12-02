ترتيب مجموعة الأهلي بعد انتهاء الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

انتهت مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تضم النادي الأهلي، ونادي شباب بلوزداد الجزائري، وميدياما الغاني، ويانج أفريكانز التنزاني.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا جاءت كالتالي:

الترتيب النادي النقاط 1 الأهلي 4 2 شباب بلوزداد الجزائري 3 3 ميدياما الغاني 3 4 يانج أفريكانز التنزاني 1

تعادل الأهلي ويانج أفريكانز

وانتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 87، ونجح الفريق النزاني في التعادل عن طريق زوازوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

كانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ اللقاء بضغط مباشر وقوى من الفريق التنزاني وهدد مرمى الأهلي بأكثر من كرة وانفراد تصدى له محمد الشناوي، وعاد الأهلي واستحوذ على الكرة وفرض سيطرته وهدد مرمى يانج أفريكانز بكرة خطيرة عن طريق حسين الشحات الذى أهدر فرصة محققة في الدقيقة 17، ولاحت فرص أخرى للفريق التنزاني إلا إنها أخطأت مرمى الشناوي، وكذلك من جملة بين كهربا وإمام عاشور لاحت فرصة أخرى للشحات إلا كرته أرتطمت بمدافع يانج أفريكانز وأخرج الكرة للخارج.

إحماء لاعبي الأهلي

وكان قد أجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض اللاعبون تمرينات بدنية وسرعات قبل انطلاق المباراة ليكونوا جاهزين ويحصلون على لياقة عالية.

وكانت قد وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي ملعب بنيامين مكابا بتنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مدرب الأهلي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، تحدث خلالها عن آخر التعليمات الفنية المتعلقة بالمباراة.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز



وكان قد أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا



بداية مشوار الأهلي



وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي بالقاهرة.

فوز ميدياما على شباب بلوزداد الجزائري



انتهت أحداث مباراة ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري بفوز الفريق الغاني بهدفين لهدف، في المباراة التى أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري.

وأحرز عبد الرؤوف بن غيث هدف التقدم لصالح شباب بلوزداد ضد ميدياما فى الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل دانيال لوموتي هدف التعادل فى الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 90+4 سجل مامادو كمرديان هدف الفوز للفريق الغاني.



وجاء تشكيل شباب بلوزداد ضد ميدياما الغاني، كالتالى..



أليكسيس جندوز، شعيب قداد، معاد حداد، لعوافي، مختار بلخيثر، ساماك، بنغيث، سالمي، بوصوف، أسامة درفلو، عبد الرحمن مزيان.

ويتواجد فريق شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة الأهلي المصري، ونادي يانج افريكانز التنزاني، ونادي ميدياما الغاني.

وبتلك النتيجة يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع ميدياما الغاني الثاني وشباب بلوزداد الجزائري الثالث بفارق الأهداف، ويتزيل المجموعة يانج افريكانز بلا رصيد من النقاط.

ويسعي الفريق الجزائري للفوز بلقبه الأول في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ويتحدي المناخ الصعب والرطوبة العالية حيث سيلعب في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت الغاني المحلي.

وفاز فريق العاصمة الجزائرية في مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بـ3 أهداف دون رد.

وبنفس النتيجة خسر ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في مستهل مشوارهما بدور المجموعات.

وتقدم شباب بلوزداد الجزائري بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تعرضه لمضايقات منذ وصوله لغانا بتأجيل تنقل الفريق من "أكرا" إلى "كوماسي" بإطالة الطريق أثناء التوجه إلى التدريبات.

كما يتعين على مدافعي شباب بلوزداد الحذر من جوناثان سواه، مهاجم ميدياما الغاني نظرا لقدرته علي صناعة الفارق بفضل مهاراته التهديفية وقدراته الفنية العاليتين.