الكشف عن الطاقم التحكيمى لمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أسماء الحكام الذين سيقودون مباريات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الافريقية من بينها مباراة مودرن فيوتشر و الهلال الليبي .

واوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، انه تم تعيين طاقم تحكيم مغربي لمباراة فريقي مودرن فيوتشر و الهلال الليبي ، بقيادة الحكم جلال جيد .

وتابع الاتحاد الإفريقي، يأتى تحكيم المباراة بمساعدة كل من يحيى النوالي وعبد الصمد أبرتون ومصطفى كشاف حكما رابعا.

والجدير بالذكر ان مباراة فريقي مودرن فيوتشر و الهلال الليبي ستجرى يوم غد الأحد على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي .