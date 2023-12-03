فرصة جديدة للحصول على دعم مشاريع التخرج.. رابط التفاصيل

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن إطلاق برنامج Entrepreneurial Graduation Projects (eGP)، وذلك لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية.

واوضحت أنه لكل طالب جامعي في السنة الأخيرة ولديه فكرة إبداعية لمشروع تخرجه ويغب في تحويل فكرتك إلى شركة ناشئة، فإنه مدعو للمشاركة في برنامج eGP Entrepreneurial Graduation Projects الذي يوفر من خلاله صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ دعمًا فنيًّا وماليًّا لمشاريع تخرج الطلبة الجامعيين، وفقًا للشروط التالية:

• أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.

• أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا للمشاكل التي تواجه المجتمع.

• أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.

• أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.

لا تتردد! فرصتك هنا لتحويل فكرتك إلى حقيقة.

بينما لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي:

eGP.untapcompete.com

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

أكد الدكتور رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

رحب اللواء عادل الغضبان باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.