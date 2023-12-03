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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفيظة الماليزية تحصل على 86 مليون دولار في حسابها بالصدفة

صدى البلد

فوجئت إحدى عملاء أكبر بنك في ماليزيا مؤخرا، أن رصيدها البنكي ارتفع بشكل غامض، ليصل إلى أكثر من 86 مليون دولار.

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وبالطبع، قامت حفيظة عبد الرحمن بفحص حسابها أواخر الشهر الماضي، فوجدت أن ثروتها زادت لتصل إلى أكثر من 404 ملايين رينجيت (86.3 مليون دولار) في حسابها الائتماني، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.


وهذا يعتبر مكسبًا هائلًا، لاسيما في بلد، تحصل فيه الأسرة في المتوسط على حوالي 22 ألف دولار سنويًا، لكن كانت هناك مشكلة أنها لم تتمكن من الحصول على المال.


واتجهت حفيظة، وهي مديرة ومؤسسة مشاركة في شركة للموارد البشرية إلى موقع "لينكد إن" للتنفيس عن مشاعرها التي كانت مزيجًا من الشعور بالارتياح والضيق.

ماليزيا

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