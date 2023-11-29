السبب صادم.. 5 أفيال تدهس سيارة فجأة في ماليزيا

في واقعة صادمة من نوعها، دهس قطيع من الأفيال سيارة على طريق رئيسي سريع بعد أن صدمت فيلا صغيرًا من المجموعة في جيريك بشبه جزيرة الملايو.

وفقا لبيان صادر عن الشرطة في جيريك بشبه جزيرة الملايو، قال رجل يبلغ من العمر 48 عامًا يقود السيارة رفقة زوجته وابنه البالغ من العمر 23 عامًا.

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وأوضحت قوات الشرطة أن إن كان ممطرا وضبابيا وقت الحادث كما كانت سيارة صدم الفيل تنعطف يسارا على الطريق السريع عندما اصطدمت بالفيل الصغير.



وقال زولكفلي محمود، كبير المشرفين في شرطة منطقة جيريك: "اصطدمت السيارة بالفيل الصغير الذي كان يسير على الطريق مع القطيع، وعند رؤية ذلك اندفعت الأفيال الخمسة الأخرى نحو السيارة وبدأت في دهسها".

ونبه أن قطيع الفيلة غادر المنطقة بعد نهوض الفيل الصغير الذي تم صدمه، كما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات خطيرة من جراء الحادث.

وأظهرت الصور المتوفرة أضرارا جسيمة في مقدمة وجوانب السيارة مع انهيار أبوابها الجانبية، كما تحطمت جميع النوافذ.