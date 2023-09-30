شاهد.. ردة فعل مفاجئة من فيل بعد سقوط حذاء طفل داخل حظيرته

على الرغم من أن الأفيال قوية وضخمة، إلا أنها تُسمى بالعمالقة اللطيفين لسبب ما، حيث تعتبر من أكثر المخلوقات الرائعة، الذين والتي تكسب القلوب بتصرفاتها اللطيفة والمرحة. كما أنها حيوانات ذكية وهادئة وحساسة بشكل استثنائي، وقادرة على فهم العواطف.

عاد أحد مقاطع الفيديو المؤثرة لفيل في حديقة حيوانات في الصين إلى الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، مما ترك المستخدمين في حالة من الرهبة.

شارك سوسانتا ناندا ضابط خدمة الغابات مقطع فيديو يظهر فيه فيل يعيد حذاء طفل سقط عن طريق الخطأ داخل حظيرته.

وكتب ناندا على الفيديو: "رغم أنه محتجز، لكن طيبته جعلته يعيد حذاء طفل سقط عن طريق الخطأ في حظيرته" (نعم لحرية الحيوانات المحتجزة داخل الأقفاص).

يبدأ الفيديو لإظهار الفيل الذكر البالغ من العمر 25 عامًا والذي يُدعى شان ماي وهو يلاحظ سقوط حذاء في حظيرته في مدينة ويهاي في شاندونج، الصين.

وسرعان ما يلتقط الجامبو الذكي الحذاء بصندوقه ويعيده إلى الصبي وسط هتافات عالية.