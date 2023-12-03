افتتاح "المركز الثقافي اللبناني الماروني" بحضور قنصل عام لبنان بالإسكندرية

افتتح المطران جورج شيحان راعي أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والزائر الرسولي على شمال أفريقيا "المركز الثقافي اللبناني الماروني" اليوم السبت بمدينة الإسكندرية، بحضور قنصل عام لبنان "علي قرانوح"؛ إيمانا بدور المراكز الثقافية في رسم طريق ثقافي وفكري مستنير للشباب وتوظيف طاقتهم الإبداعية في عمليات التنمية المجتمعية.

شارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات؛ وشيوخ من وزارة الاوقاف وبيت العائلة المصرية؛ والأزهر الشريف، وسيضم هذا المركز العديد من النشاطات التي تناقش القضايا المجتمعية، على أن يبدأ أول نشاطاته بعقد صالون ثقافي بعنوان "المواطنة متعددة الثقافات".

ومن المقرر أن يعقد هذا الصالون شهريا بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية؛ لمناقشة القضايا المجتمعية ومنها: أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية للشباب كقيمة من قيم المواطنة، والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية لدى الشباب.

كما يهدف المركز إلى تعزيز التنوع الثقافي في المجتمع، وحث الشباب على الانفتاح على وجدانه وأحلامه، و طرق التعبير عن آراء الشباب ومدى تقبلهم للآخر.

وقال المطران جورج شيحان - في كلمته خلال الافتتاح - نلتقي معا حول مشروع ثقافي حول موضوع "المواطنة " لنلتقي لنترقي بالفكر والمعرفة فيما يرفع الانسان ويسمو به، ننطلق في مسيرة الثقافة، هدفنا انسان دون تمييز نفتح مسارات لقاءات للتعاون والتواصل على المستوى الانساني والروحي والاخلاقي.

وأضاف إننا كلما انفتحنا على المعرفة والثقافة زاد عطشنا، ويوجد اليوم الكثير من الأشياء التي تعمل على تخديرالحياة فينا فتخفف العطش، إنه إصلاح مؤقت لكن العطش العميق للأشياء الثقافية والروحية والإجتماعية يبقى تحته، لافتا إلى أن تواجدنا اليوم في الصالون الثقافي الماروني اللبناني ليس بالجديد على المجتمع الإسكندري فقد كانت الإسكندرية البلد الثاني للبنانيين، حيث عاش اللبنانيون في مصر وتأثروا بتنوع ثقافتها ليخلق جوا من التعايش المشترك كان ومازال يمتد أثره حتى وقتنا هذا فلم يكن تأثير اللبنانيين في مصر بالضعيف، بل كان لبنان من الدول المهمة التي أثرت في الثقافة المصرية حيث ساهم الكتاب اللبنانييون في إنشاء الصحف المصرية ومن أبرزهم سليم وبشارة تقلا مؤسسا جريدة الأاهرام بالإضافة إلى بصمة الفنانيين اللبنانيين الواضحة في الغناء والمسرح والسينما المصرية.

من جانبه، قال قنصل عام لبنان بالإسكندرية علي قرانوح إن فكرة إنشاء مركز ثقافي لبناني ماروني هي خطوة ايجابية وفرصة للتعارف والحوار الذي يجمع بين الثقافات المتنوعة، مشيرا إلى أن المركز سيتطرق لعدة قضايا مجتمعية عديدة تخدم الفرد والمجتمع ، وأن هذه الخطوة ستكون فارقة لتوطيد العلاقات بين مصر ولبنان.