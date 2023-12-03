الدوري الإيطالي.. ميلان يحقق فوزا ثمينا على فروسينوني 3-1

حقق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه فروسينوني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سان سيرو في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ثلاثية ميلان كل من لوكا يوفيتش في الدقيقة 43 وبوليسيتش بالدقيقة 50 وفيكايو توموري في الدقيقة 74، بينما أحرز ماركو بريشيانيني هدف فروسينوني في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 29 نقطة في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن انتر صاحب المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا وبفارق الأهداف عن مونزا صاحب المركز العاشر.