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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

السفير المصرى فى البرتغال: مشاركة ملحوظة للشباب فى الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

كشف السفير المصرى فى البرتغال احمد شاش على وجود إقبال من المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر السفارة، فى اليومين الاول والثانى لفتح باب التصويت، مؤكدا على تصويت مختلف الفئات المصريين في الانتخابات الرئاسية، لاسيما الشباب الذي بدت مشاركته ملحوظة، فضلا عن المشاركة القوية للمرأة.
 

وشدد  السفير المصرى فى البرتغال خلال الاتصالات التي أجراها مع الهيئة الوطنية للانتخابات بتقنية الفيديو كونفرانس على الالتزام بالقواعد المنظمة لعملية التصويت، ومن المتوقع ازدياد الإقبال على صندوق الاقتراع، مؤكدا في الوقت ذاته عدم رصد أي مشاكل في سير العملية الانتخابية.
 

اجرى المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، الاتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.

بث لتصويت المصريين بالخارج

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بثا تلفزيونيا لعملية التصويت للمصريين بدول وبوليڤيا، والبرتغال وسلطنة عمان، وايطاليا، وسيراليون، وغينيا، ومع سفرائهم ورؤساء لجان الاقتراع بهذه الدول، وهم السفير طارق الوسيمي فى بوليڤيا، والسفير احمد شاش فى البرتغال، والسفير حازم حنفي فى سلطنة عمان، والسفير منال عبدالدايم فى ايطاليا، والسفير شريف رفعت فى سيراليون، والسفير حسن النشار غينيا، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية 2024، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، على أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024  بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وتعد دولة نيوزيلندا هي أول الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضى القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.

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