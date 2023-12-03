ماهر همام يكشف تفاصيل إصابة نجم الأهلي

كشف نجم الأهلي السابق ماهر همام تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم خلال مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال افريقيا.

و كتب ماهر همام عبر فيسبوك: ياسر إبراهيم تعرض لإصابة خلال مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز والتشخيص المبدئي كدمة فوق الركبة.

تعادل النادي الاهلي امام نظيره يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب بنيامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.