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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف إيمحتب يعود بثوب جديد للجمهور.. اليوم

متحف إيمحتب - ارشيفية
متحف إيمحتب - ارشيفية

يفتتح متحف إيمحتب الكائن في منطقة سقارة ، أبوابه أمام الجمهور ليعود بثوب جديد عقب تطويره، ليحكي أساطير الحضارة المصرية القديمة ، عبر قطع أثرية رائعة الجمال نحتت بفن .

ويعرض متحف إيمحتب أروع قطع أثرية أبرزها لملوك وملكات مصر وشخصيات لامعة منها أوناس بالإضافة الي قرابة 500 قطعة آثرية بالإضافة الي نماذج لمقبرة أقدم مومياء ملكية خاصة بالملك مرنرع.

متحف إيمحتب 


ولقب متحف إيمحتب تيمنا بـ المهندس المعماري العظيم الخاص بالملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة- الدولة القديمة 2650 حوالي ق.م ,والمسئول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.

وبدأ بناء المتحف عام 1997م لتخليد وتكريم ذكرى الحكيم والمهندس والمعماري إيمحتب ، ولقب إيمحتب بـ عميد الطب والهندسة في مصر القديمة.

يذكر أن أعلن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار في وقت سابق عن افتتاح متحف إيمحتب الكائن بمنطقة آثار سقارة يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من كافة أعمال الترميم و التشطيب ليعود مرة أخري لاستقبال الجمهور من المصريين والأجانب.

 

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