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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد ورق العنب المذهلة…

ورق العنب يعمل علي:-
1- زيادة نشاط الكبد
2- تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب
3- مفيد لمرضي السكر حيث أنه أحادي السكريات
4- مفيد لمرضي الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم علي التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين
5- يحمي من نقص المناعة
6- يمنع الجلطات ومضاد لالتهابات لما يحتويه من مركبات الفلافونيد
7- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي والدوسنتاريا وانحباس البول ويخفف الم الزائدة الدودية
8- ملطف للرشح والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللثه والأسنان
9- يساعد في علاج السرطان حيث إن مادة ( الريسفيراترول) تتحول إلي عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية خاصة سرطان الأمعاء
10 - مقاوم للإدمان لأنه يحتوي علي مركب يقوم بعملية غسل الدم
11 - تقليل الوزن حيث انه يحتوي علي سكر أحادي يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول إلي صورة دهون في الجسم
12- يحد من تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكولسترول الضار .

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