ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد ورق العنب المذهلة…

ورق العنب يعمل علي:-

1- زيادة نشاط الكبد

2- تنشيط الدورة الدموية وتنظيم عمل القلب

3- مفيد لمرضي السكر حيث أنه أحادي السكريات

4- مفيد لمرضي الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم علي التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين

5- يحمي من نقص المناعة

6- يمنع الجلطات ومضاد لالتهابات لما يحتويه من مركبات الفلافونيد

7- يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي والدوسنتاريا وانحباس البول ويخفف الم الزائدة الدودية

8- ملطف للرشح والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب اللثه والأسنان

9- يساعد في علاج السرطان حيث إن مادة ( الريسفيراترول) تتحول إلي عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير الخلايا السرطانية خاصة سرطان الأمعاء

10 - مقاوم للإدمان لأنه يحتوي علي مركب يقوم بعملية غسل الدم

11 - تقليل الوزن حيث انه يحتوي علي سكر أحادي يستطيع الكبد اختزانه فلا يتحول إلي صورة دهون في الجسم

12- يحد من تصلب الشرايين وتقليل نسبة الكولسترول الضار .