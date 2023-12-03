الرئيس التنفيذي ليانج أفريكانز: لست سعيدا بالتعادل مع الاهلي.. نحن فريق الطموح

نشر الإعلامي سيف زاهر، تصريحات الرئيس التنفيذي لنادي يانج أفريكانز بعد التعادل مع الأهلي.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه بموقع فيسبوك: “لست سعيدًا بالتعادل مع الأهلي.. ونحن فريق طموح”.. الرئيس التنفيذي لنادي يانج أفريكانز يتحدث عن التعادل مع الأهلي.. وشعوره عقب فوز النادي برئاسة رابطة الأندية المحترفة في إفريقيا.



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

ويلعب الأهلي مبارته الثالثة في دوري أبطال أفريقيا أمام شباب لوزداد الجزائري. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.