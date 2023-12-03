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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة كفاح أم ربيع.. تعمل منذ 35 سنة على الرصيف وتحلم بالعمرة

صدى البلد

قصة كفاح جديدة بطلتها سيدة مصرية مسنة تسمي أم ربيع تبلغ من العمر 73 عاماً، موجودة على أحد الأرصفة في منطقة الجيزة من أجل بيع لقمة القاضي، حيث قررت أن تعتمد على نفسها لتوفير مصدر رزق حلال لها تستطيع أن تنفق منه على أبنائها، وتوفير مصاريف أحفادها أيضا بعد مرض ابنتها.

وقالت أم ربيع، لـ صدى البلد: “نزلت أشتغل من 35 سنة، والحمد لله الشغل في الشارع لا يضايقني والناس تحبني وتتعامل معايا بشكل ممتاز”.

وأضافت أنها تعلمت إعداد لقمة القاضي عندما كانت تقدمها لأبنائها في المنزل، ولكن عندما تدهورت أحوالها المادية قررت أن تفترش الرصيف لبيع لقمة القاضي من أجل توفير المال اللازم لها.

واستطردت أم ربيع: اعتمدت على نفسي واشتغلت لحد ما جوزت ولادي.. ودلوقتي بشتغل لأسدد الأقساط التي عليا وأساعد نفسي لأن بيتي محتاج حاجات كتير اشتريها.

وأضافت أنه على الرغم من سوء أحوال الطقس خلال الأيام الماضية وسقوط الأمطار، فإن ذلك لم يمنعها من مواصلة عملها وكفاحها، “لما الدنيا بتمطر بجيب كرتونة وبحطها على راسي عشان أعرف أكمل شغل”.

واختتمت  أم ربيع، بأن زوجها توفي منذ سنوات وتركها وحيدة، موضحة أنها كانت تعمل بمخبز من قبل، ثم اتجهت لـ بيع لقمة القاضي في الشارع، “بقالي كتير شقيانة عشان عيالي ميحتاجوش حاجة من حد”.

وتتمني أم ربيع أن تؤدي العمرة وتوسيع المشروع يكون لديها محل وتوفير سكن جديد بسبب حدوث تلفيات في منزلها، وتوفير أجهزة كهربائية جديدة لها.

للتواصل مع أم ربيع
+20 102 173 3502

قصة كفاح ام ربيع قصة كفاح سيدة مسنة الجيزة

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