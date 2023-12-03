انتهاء حياة طالب صعقه التيار الكهربائي بشوارع سوهاج

انتهت حياة طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، صعقًا بالكهرباء، فأثناء سيره بمحل إقامته على جانب الطريق، دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج، صعقه التيار الكهربائي وتوفي في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طالب صعقًا بالكهرباء.

بالانتقال والفحص، تبین مصرع المدعو “حمدي. م. ع. ا”، 17 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو “معتمد. ع. ا”، 45 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء سير نجله المذكور بمحل إقامته على جانب الطريق صعقه التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.