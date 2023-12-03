في عيد ميلاد ديما بياعة.. قصة زواج طليقها تيم حسن ووفاء الكيلاني

يوافق اليوم الأحد 3 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة السورية ديما بياعة، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1978، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ41.



ديما كانت متزوجة من النجم تيم الحسن وأنجبت منه ولدين وانفصلت عنه بعد خلافات كثيرة ولكن بعد مرور فترة على زواجهما وعند سؤالهما عن موقفها من التعاون الفني معها قالت: "لا أمانع العمل مع ، فنحن اصبحنا اصدقاء الآن بعد الانفصال وإذا وجدت العمل الذي يضيف له ولي سوف اوافق عليه".



وفي مايو 2017، قامت ديمة بياعة بعمل مداخلة هاتفية على برنامج "صباح العربية" المذاع عبر قناة العربية الفضائية، أوضحت فيها رد فعلها بعد سماعها خبر زواج طليقها الفنان السوري تيم حسن، من صديقتها الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.



وأعربت ديمة بياعة خلال المداخلة عن سعادتها بزواج وفاء الكيلاني من طليقها ووالد طفليها "ورد وفهد"، مشيرة إلى أنها علمت بخبر الزواج من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

ديما بياعة

وكانت نشرت الفنانة ديما بياعة؛ طليقة الفنان تيم الحسن صورة لها أثناء إلقائها بنفسها من الطائرة في مغامرة جديدة من مغامرات sky diving.

ظهر الفنان السوري تيم حسن، مع زوجته السابقة ديما بياعة وزوجته الحالية وفاء الكيلاني، في حفل تخرج ابنه ورد تيم حسن من دراسته.

وحرصت ديما بياعه، على التقاط صورة جماعية في وجود زوجها الحالي أحمد الحلو مع تيم وزوجته.

وجاء ظهور تيم حسن مع ديما لتعتبر الصورة الأولي التي يجتمعان فيها بعد طلاقها بحوالي 10 سنوات.

وكانت ديما بياعة، انفصلت عن تيم حسن في 2012 بعدما وجهت إليه اتهامات بخيانته لها.