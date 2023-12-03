إطلاق قافلة طبية بقرية تفتيش السرو بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين .

وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة إنه ومع بداية شهر ديسمبر انعقدت قافلة طبية بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور، تضمنت 12 عيادة متنقلة بعدد 10 تخصصات طبية مختلفة تردد عليها 1734 مواطنا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، حيث تم تحويل 37 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 16 حالة ، بالإضافة إلى إجراء 358 تحليل بمعمل الدم و 47 تحليل بمعمل الطفيليات و فحص 58 حالة بالأشعة و 45 حالة أخرى بالسونار ، وفحص 185 حالة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر علاوة على عقد 10 ندوات توعوية حضرها 150 مواطنا.