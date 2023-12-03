الحجر الزراعي: بدء موسم تصدير محصول البرتقال المصري في هذا الموعد

قام الدكتور سعد موسى المشرف علي الحجر الزراعي و العلاقات الخارجية الزراعية، بإصدار التعليمات الخاصة بموعد بدء موسم البرتقال المصري، وذلك عقب المشاورات مع كافة القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية وعلي رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة ، وذلك في ضوء تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأوضحت التعليمات أنه من المقرر استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري اعتبارا

من 2/12/2023 علي أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير الي الدوائر الجمركية بداية من 5/12/2023 .

ويلتزم المصدرون و محطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدريين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف علي استلام وفرز وتعبئة الموالح.

كما تم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي وعدم نقل الخام الي محطات التعبئة الا عقب اصدار مستندات التخصيم المعتمد من الحجر الزراعي وتوضيح اسم المزرعة و كود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية للتتبع .

بالاضافة الي ذلك نوهت التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي علي الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة .

تجدر الإشارة الي ان مصر أصبحت المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية منذ قرابة الثلاثة أعوام علي التوالي و عليه يعكف الحجر الزراعي المصري علي استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج و فتح الأسواق الجديدة.



