عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحجر الزراعي: بدء موسم تصدير محصول البرتقال المصري في هذا الموعد

صدى البلد

قام الدكتور سعد موسى المشرف علي الحجر الزراعي و العلاقات الخارجية الزراعية، بإصدار التعليمات الخاصة بموعد بدء موسم البرتقال المصري، وذلك عقب المشاورات مع كافة القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية وعلي رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة ، وذلك في ضوء تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

وأوضحت التعليمات أنه من المقرر استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري اعتبارا 
من 2/12/2023 علي أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير الي الدوائر الجمركية بداية من 5/12/2023 .

ويلتزم المصدرون و محطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدريين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف علي استلام   وفرز وتعبئة الموالح.

كما تم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي وعدم نقل الخام الي محطات التعبئة الا عقب اصدار مستندات التخصيم المعتمد من الحجر الزراعي وتوضيح اسم المزرعة و كود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية للتتبع .

بالاضافة الي ذلك نوهت التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي علي الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة .

تجدر الإشارة الي ان مصر أصبحت المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية منذ قرابة الثلاثة أعوام علي التوالي و عليه يعكف الحجر الزراعي المصري علي استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج و فتح الأسواق الجديدة.

 

البرتقال الصادرات الزراعية البرتقال المصري التصديرى للحاصلات الزراعية الحجر الزراعى الحجر الزراعي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

ترشيحاتنا

رئيس الجالية المصرية بالكويت: السيدات يقفن أمام اللجان منذ السابعة صباحا

معلومات الوزراء: 66% من الشباب العربي قلقون بشأن التغير المناخي في حياتهم اليومية

شاهد.. أبرز قادة الجيش الإسرائيلي المغتالين على أيدي كتائب القسام

شيخ الأزهر: آن الأوان لوقف الحروب البشعة المجرمة

زلزال قوى يضرب أسعار الذهب اليوم.. ومفأجاة غير متوقعة في قيمته بمصر

استهداف مستوطنات سديروت وعسقلان في غلاف غزة برشقات صاروخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة بظهورها

بعد تصدرها التريند.. صور ابنة مروة عبد المنعم قبل وبعد الحجاب

بشرى سارة للمواطنين| قرار عاجل من التموين بشأن أزمة السكر.. الكيلو بـ 12.60جنيه

بعد اختفائها.. شاهد| فستان ياسمين الخطيب المثير للجدل على الفيسبوك

فيديو

بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

دراكولا وهران تلبسه الشيطان فنهش لحم أمه واحتسى دمها

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ