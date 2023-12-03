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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بالفيديو.. توافد المصريين بالرياض للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

استعرضت قناة«إكسترا نيوز»،توافد المواطنين المصريين المقيمين في العاصمة السعودية الرياض، للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.


و فتحت سفارة مصر في السعودية، أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين

وكانت السفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

 

 

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