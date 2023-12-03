في يومهم العالمي.. كيف اعتنى الإسلام بذوي الهمم؟

عنى الإسلام بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، ورسخت الشريعة الإسلامية لجملة من الأحكام المرتبطة بمراعاة الآخرين واحترام مشاعرهم وعدم السخرية وعونهم على الحياة، وفي اليوم العالمي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة نرصد أبرز ما تضمنه خطاب الإسلام بشأنهم.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة

اليوم العالمي لذوي الإعاقة

حيث وجه القرآن الكريم المسلمين إلى عدم النفور من ذوي الإعاقة بالبعد عنهم، وقد حض القرآن على مخالطتهم ومجالستهم في المأكل والمشرب، فقد كان النفور منهم شائعًا قبل الإسلام، قال تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون".

كما نهى القرآن الكريم عن السخرية والتلمز فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }.

وجاء عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: «من أذهبت حبيبته فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الجنة». وعن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه».

كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ضرير، فعن عتبان بن مالك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه سلم فقال: يارسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصّلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصّلي في مصلانا فنتخذه مصلى فقال رسول الله سأفعل إن شاء الله، قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام فكبر فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، قال: فثاب رجل من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت عدد كثير من الرجال.

الأزهر واليوم العالمي لذوي الإعاقة

وتزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم؛ أعلن الأزهر عن إطلاق مشروع الكتاب المسموع على منصات الأزهر التعليمية، لطلاب المعاهد الأزهرية من ذوي البصائر، تيسيرا عليهم، وتخفيفا للعبء الكبير عن أسر الطلاب من ذوي البصائر في البحث عن سبل وأدوات تسهل على أبنائهم عملية تحصيل العلم والمذاكرة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030، التي تنادي بضرورة الفهم الحقيقي لقضايا الإعاقة وإتاحة فرص تعليم مناسبة تلائم احتياجاتهم وتمكنهم من الاستفادة الكاملة من كافة الفرص المتاحة لهم، وبدأت المرحلة الأولى من مشروع الكتاب المسموع بمادة التجويد للمرحلة الإعدادية، تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك ضمن استراتيجية كاملة ينتهجها الأزهر لإتاحة خدمة الكتاب المسموع في كافة المواد المقررة على مراحل التعليم الأزهري للتعليم قبل الجامعي للطلاب من ذوي البصائر، للتغلب على المعوقات التي تواجههم.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية الكتاب المسموع في مادة التجويد لطلاب المرحلة الإعدادية في بداية الفصل الدراسي الثاني على أسطوانات cd، ويمكن للطلاب تحميله من خلال المنصة التعليمية لقطاع المعاهد الأزهرية، كما تم طباعة الكتاب بطريقة برايل بالإضافة لتطبيق تجريبي باسم الكتاب المسموع متاح لكل الطلاب على متجر التطبيقات Google Play بشكل مجاني وبتقنية تناسب الطلاب ذوي البصائر، ويتضمن التطبيق المسموع مجموعة من التدريبات والأنشطة لتحقيق الأهداف التعليمية وتحفيز قدرات الطلاب الذاتية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن الإسلام اهتم بذوي الهمم من خلال جملة من المبادئ الأخلاقية والقيم الحضارية التي تعصم النفوس، وتحفظ الأرواح، وتضبط حركة الحياة والأحياء، فلا فرق في الإسلام بين بني الإنسان بسبب اللون، أو الجنس، أو اللسان، فهم جميعا من أصل واحد: أب واحد، وأم واحدة، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسا، وفي ضوء هذه العدالة الإلهية التي تعنى بالجميع وفق قدراتهم وطاقاتهم وإمكاناتهم كان اهتمام الأزهر الشريف بذوي الهمم.

وأكد وكيل الأزهر خلال كلمته في فعاليات الندوة الشهرية لمجلة الأزهر، بعنوان: دَعْمُ ذوي القدرات والهِمَم واجبٌ دينيٌّ ورسالةٌ إنسانيةٌ.. قراءة في وثيقة الأخوَّة الإنسانية، أن العناية بذوي الهمم ليست تفضلا ولا منة، وإنما هو واجب ديني يفرضه إسلام السماحة، وواجب مؤسسي تمليه عقيدة الأزهر، انطلاقا من هذه المفاهيم الراقية التي قرأها الأزهر في مقاصد الإسلام، وعلى رأسها: المواطنة والأخوة الإنسانية، فلقد ورث الأزهر الشريف من النبوة أنوارها، واستنبت من هذه الأنوار وثائق هادية تؤصل لمعان راقية تشتد حاجة المجتمعات المعاصرة إليها، في ظل ما تلقاه من كراهية وحروب.

اليوم العالمي لذوي الإعاقة

الإسلام أولى ذوي الهمم عناية كبيرة فرفع عنهم الحرج كله

كما أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، أن الإسلام أولى ذوي الهمم عناية كبيرة فرفع عنهم الحرج كله، فقال الله جل وعلا: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ مكررة مرتين في سورتي: النور، والفتح، ويلاحظ أنها لم تقل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض، فهي لم تنفِ الحرج عنهم مرة واحدة، بل كررت الآية نفي الحرج عن كل واحد منهم على حدة، للنص على استقلالية كل منهم في رفع الحرج، مضيفًا أن الآية الكريمة شملت الإعاقة البصرية بذكر الأعمى، والإعاقة الحركية بذكر الأعرج، وقدمت ذكرهما على ذكر المريض، لثبوت الوصفين وداومهما، بخلاف المريض فإن الحرج يزول عنه بزوال مرضه.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته بالمؤتمر العلمي لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، بعنوان المؤتمر "الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030" وبحوثه الأصيلة المتعمقة التي عُرِفَ بها الأزهر الشريف، مُنطلقةً من ثوابت الإسلام وفتح آفاق الاجتهاد والتجديد، مؤمنًا بأن لكل عصر قضاياه وهمومَه وآمالَه وآلامَه.

وأضاف رئيس الجامعة أن تغير الحياة وتجدد واقعها يستلزم بالضرورة تجديد الاجتهاد والاستنباط بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأصولها المقررة، فليس كل حامل فقه مجتهدًا، بل المجتهد في الفقه وفي كل ميدان من ميادين العلم هو من يستخرج من العلم علمًا، ومن يصل من المعلوم إلى المجهول، ومن تكون له في العلم بصيرة ورؤية تحقق مصالح العباد والبلاد بما لا يتعارض مع ثوابت الدين، وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله.

ولفت إلى أهمية المحاور التي يتناولها المؤتمر، لما تحمله من تنوع واستيعاب لجوانب الموضوع من الناحيتين الشرعية والقانونية، للوقاية من الإعاقة والتوعية بأسباب الإعاقة ومخاطرها والفحص الطبي قبل الزواج وحماية الأجنة ورعاية حقوقهم الصحية والتطعيمات واللقاحات والأمصال الوقائية، مشيرًا إلى أن هدف المؤتمر ينطلق من اهتمام ورعاية الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة والتي أولتهم قدرًا كبيرًا من العناية والرعاية في كل المجالات، وهو ما تنهجه جامعة الأزهر، فتساعدهم على تعلم القراءة بطريقة برايل، وغير ذلك مما يعينهم وييسر لهم سبل التعليم والتعلم.

وتابع داود أن رسول الإسلام محمد- صلى الله عليه وسلم- اهتم بذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، فلم يمنع النوابغ منهم عن تولي المناصب القيادية في الأمة، فأرسل سيدنا معاذ بن جبل وهو أعرج إلى اليمن وولاه منصب القضاء والإمارة، ولم يمنع سيدنا عمرو بن الجموح وكان أعرج شديد العرج من أن يشارك في غزوة أحد حين وجد منه العزم والرغبة على نيل الشهادة في سبيل الله، وكان -صلى الله عليه وسلم- يقدرهم ويحترمهم فكان يبسط رداءه لسيدنا عبد الله بن أم مكتوم ويقول له "أهلا بمن عاتبني فيه ربي"، واهتم الصحابة بذوي الهمم، فقد فرض سيدنا عمر بن الخطاب- رضي الله- راتبًا لهم من بيت المال، وعين الخليفة عمر بن عبد العزيز لكل منهم قائدًا يقوده وأعطاهم من الزكاة، وأنشأ الوليد بن عبد الملك لهم مستشفى خاصًّا بهم، وكان سلاطين المماليك يخصصون لهم جزءًا معلومًا من ريع الأوقاف.