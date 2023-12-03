يحمل راية بيضاء.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

كثيرة هي القصص والفيديوهات المأساوية التي تظهريوميا في غزة والتي توثق معاناة سكانها، ومن ضمن هذه المقاطع ما وثقه مقطع فيديو لأب فلسطيني، وذلك أثناء إجلاء كل من طفليه الصغيرين إلى مراكز الإيواء، ومع انتهاء الهدنة واستئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظى بملايين المشاهدات، ليثير الجدل لدي رواد السوشيال ميديا.

وقد ظهر في المقطع طفل صغير وهو يحمل حقيبته الصغيرة على ظهره ولا يتعدى 3 سنوات، وقد سأله أبوه عما إذا كان خائفاً ليرد: “لا أشعر بالخوف”، وقد سأل الأب ابنه عبر المقطع عما إذا كان يعرف لماذا يحمل الراية البيضاء، فأجاب بأنه لا يعرف لماذا، ليسمع بعدها أصوات القصف العنيفة.