تقارير تثير الرعب.. الصحة العالمية تكشف تفاصيل الوضع في مجمع ناصر الطبي بغزة

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن الوضع في مجمع ناصر الطبي بغزة ووصفته بأنه "غير ملائم إطلاقا" لتقديم أي خدمات صحية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الصحة العالمية إن المرضى في مجمع ناصر الطبي يتلقون الرعاية على الأرض ويصرخون من الألم.

وأكدت أن التقارير التي تفيد باستمرار القصف على غزة "مثيرة للرعب".

وقبل قليل، كشف المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، عن عجز واضح وكبير جدا في إمكانات طواقمه وآلياته.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال محمد بصل إن "طواقمنا لم تسلم من القصف الإسرائيلي".

وتابع: "ما زلنا نناشد ضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة".

وأضاف: "لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع".

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن هناك آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا تستطيع الطواقم انتشالهم.

وأشار إلى مجزرة الشجاعية التي دمر الاحتلال خلالها 50 منزلا على رؤوس أهلها أمس واستشهد نحو 300 مواطن وأصيب المئات.