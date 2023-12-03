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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور وزيرة الثقافة والمحافظ.. افتتاح معرض الكتاب الأول بسوهاج بخصم 70٪

معرض سوهاج
معرض سوهاج

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، "معرِض سوهاج الأول للكتاب"، الذي تُنظمه وزارة الثقافة، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بالتعاون مع محافظة سوهاج، واتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، وذلك بنادي المحليات بمدينة ناصر، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى التنظيمي للمعرض، وما يشمله من تنوع في مصادر المعرفة ، وكذلك ما يشمله من إصدارات مُترجمة تُمثل جسرُا للتواصل الإنساني ،مشيرة إلى إتاحة الإصدارات بأسعار مخفضة حيث يقدم المعرض خصم يصل ل 70 % على بعض الاصدارات.

وأكدت الكيلاني أن وزارة الثقافة تسعى  للوصول بخدماتها لجميع قرى ومدن ومحافظات مصر تفعيلا لاستراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصري القادر على مجابهة تحدياتنا الراهنة".

وأعلنت وزيرة الثقافة، أن الأول من ديسمبر من كل عام سيكون موعدًا سنويًا لإقامة معرض الكتاب بسوهاج بشكل دوري، ليصبح عيدًا ثقافيًا  لأبناء المحافظة.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، الشكر لمحافظ سوهاج،  لدعمه لعدد من المشروعات والفعاليات الثقافية بالمحافظة، وهو مايؤكد إيمانه بقيمة الثقافة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.

من جانبه قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج: "إن افتتاح معرض الكتاب الأول بسوهاج، وتنظيمه بهذا الشكل الرائع، والمستوى المتميز لما يقدمه من خدمة ثقافية لأهالي سوهاج، إنما يعكس ما تشهده الدولة المصرية من حالة متميزة من التطوير في كافة المجالات التنموية، من بينها حالة الحراك  الثقافي الملموس على مستوى الجمهورية، في ظل إيمان كامل بما يمكن أن تحدثه قوى مصر الناعمة في تشكيل الوجدان الشعبي، وثمن جهود الوزارة  في إحداث نقلة نوعية في هذا المسار، باعتبارها العامل الأول في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

ويُعد معرض سوهاج،  من أكبر معارض الكتاب التي يتم تنظيمها خارج القاهرة، حيث يحتوي على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث الإصدارات في مجالات النشر المتعددة، بمشاركة 22 دار نشر، ويُقدم المعرض تخفيضات على إصداراته تصل إلى 70٪، كما يشتمل المعرض على عدد من الفعاليات والورش والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج معر ض سوهاج الأول للكتاب

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