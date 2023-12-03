بين قتيل وجريح.. حزب الله يكبد جنود الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة

قال حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إنه استهدف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم الإسرائيلية بمزارع شبعا محققا إصابات مباشرة.

وأكد حزب الله، أنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

و قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "إذا أخطأ حزب الله ودخل في حرب واسعة النطاق فإنه سيدمر لبنان بيديه".

كما وجه نتنياهو رسالة إلى سكان مستوطنات الشمال القريبة من الحدودمع لبنان، وقال: "أقول لسكان الشمال ما أقوله لسكان الجنوب.. سنعيد الأمن في الشمال والجنوب على السواء. هذه عملية لها نظام معين. نحن نناقش النظام الصحيح والعمل المدروس والحازم".