بلوك جديد.. حنان مطاوع تبهر متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

خطفت الفنانة حنان مطاوع، أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت حنان مطاوع بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستان مجسم بالون الاسود أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل صوت وصورة.

وضم مسلسل صوت وصورة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: حنان مطاوع، نجلاء بدر، ناردين فرج، صدقي صخر، وليدفواز، عمرو وهبة، رامي الطمباري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبدالتواب ( توبة) ومن إنتاج أروما استديوز.