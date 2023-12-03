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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب مستقبل وطن بدمياط يُنظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد الرئيس السيسي|صور

مؤتمر حاشد
مؤتمر حاشد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بدمياط مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.. حيث نظمت مؤتمرا حاشدًا  بحضور الآلاف من قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  القوي المدنية والشعبية من الرجال والنساء والشباب والفتيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي .. 

 كانت قد شهدت محافظة دمياط حالة من الحراك السياسي والشعبي بانطلاق مسيرات من مختلف مراكز ومدن المحافظة للمشاركة في المؤتمر الحاشد الذيتم تنظيمه بمدينة الزرقا لدعم وتايد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهوريةلاستكمال مسيرة الإنجاز والبناء وحماية أمن الوطن ومقدراته  .

  وأكد الحضور على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية من أجل استكمال البناء والتنمية وتحقيق مزيد من الإنجازات ايضادعمهم للرئيس في جميع خطواته وقرارته اتجاه القضية الفلسطينية لحماية  الحدودوالسيادة المصرية على أرضها وانه دائما رجل المرحلة للعبور بمصر الي بر الأمان .

ورفع الحضور أعلام مصر وصور الرئيس السيسى وسط هتافات: "تحيا مصر والسيسي رئيسي  وهنكمل المشوار.

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دمياط أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الانتخابات الرئاسية الرجال والنساء القضية الفلسطينية انتخابات الرئاسية هتافات تحيا مصر

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