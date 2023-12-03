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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المهرجان الكشفي الأربعون والإرشادي الرابع والعشرون للجوالة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

افتتح الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية المهرجان الكشفي الأربعون والإرشادي الرابع والعشرون بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بأرض المجمع الأوليمبي للرياضات المائية بمشاركة 11 كلية من كليات الجامعة وهم، التمريض والآداب والهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية والتجارة والزراعة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والطب البيطري .


ويقام المهرجان تحت إشرف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والدكتور وليد حسين طلعت مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

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وافتتحت الفعاليات بالقرآن الكريم بصوت الطالب محمد علي الشبيني، ثم كلمة قائد المهرجان وطابور عرض الكليات المساركة وتسليم اعلام المهرجان ورفعها .


 أطلق  الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة إشارة بدء المهرجان ورفع علم مصر والجامعة على أرض المخيم بمشاركة عدد من طلاب مدرسة التربية الإسلامية ومدرسة المساعي المشكورة بشبين الكوم .

وتففد رئيس الجامعة اراضي الجوالة وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع جوالي وجولات الجامعة لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة العمل والتنافس الشريف .

واشاد القاصد بالمهرجان الكشفي  ومعروضات الطلاب بالكليات  المختلفة ، موضحا أن  جوالي الجامعة  يتنافسون في 6 مجالات هي ، المجال الديني  ومجال القيم والإتجاهات، والمجال الكشفي والإرشادي، والمجال الثقافي، والمجال الفني والمعارض، ومجال الخدمة العامة ،و مؤكدا علي حرص الجامعة  علي تأهيل الطلاب علمياً وثقافياًورياضياً، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة  المختلفة ودعم الطلاب المبتكرين. 
ضمت  هيئة التحكيم بالمهرجان من القادة، طارق عرفة ومحمد فرج وحسن ابو ضاوي ومصطفى ابو السعود وأحمد عبد العزيز ونهى الفطاطري .

أحمد فرج القاصد إدارة الجوالة الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد فرج القاصد الذكاء الاصطناعي الكليات المختلفة الطلاب المبتكرين جامعة المنوفية

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