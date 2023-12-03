عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العمل بمجمع الرياضات المائية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم حمام السباحة الأولمبى لمتابعة سير العمل بمجمع الرياضات المائية والتأكد من عمل الحمام بكفاءة  بعد أعمال الصيانة والتجهيزات التي تمت بالحمام في الفترة الماضية.

وأكد رئيس الجامعة على أنه تم عمل أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة للحمام الأولمبي بالإضافة إلي تدفئة المياه طوال فصل الشتاء مشيرا إلي أن  الحمام يستقبل خلال فصل الصيف أكثر من ٢٥٠٠ متدرب خلال الشهر ونحو ١٥٠٠ متدرب خلال فصول الشتاء مقسمين علي ٤٠ فصل تدريبي تشمل تدريب  طلاب كلية التربية الرياضية وطلاب الجامعة وأبناء العاملين ومن يرغب من اهالي المحافظة والمجتمع المحيط.

محافظ المنوفية: مساعدة مالية ومواد غذائية لأسرة تعول 3 أطفال مرضي بضمور العضلات

جمع أموال المواطنين لاستثمارها.. سقوط مستريح المنوفية

وشدد القاصد  على المتابعة الدورية لأعمال صيانة حمام السباحة نظرا للاقبال الشديد من الطلاب والمواطنين من خارج الجامعة للاشتراك بأنشطة المجمع المائى،  مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما إلي  تقديم خدمات تعليمية ومجتمعية  وتدريبية للطلاب مميزة  والمجتمع.

الدكتور أحمد القاصد الرياضات المائية المتابعة الدورية المنوفية اليوم طلاب كلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

ترشيحاتنا

بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

ما يدفع للأخت المحتاجة هل يحتسب من الزكاة؟.. دار الإفتاء توضح

بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية: ليست مهمة سهلة

وقع رسميا.. إنبي يكشف مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب تصريحاته حول «قضية يوفال كاستلمان»

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه الجليل شمالي إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

رفقة صديقها.. ريم البارودي تستعرض جمالها| شاهد

أجلت الزواج.. شاهد صور تجمع بين نادين نجيم وخطيبها تثير جدل بالسوشيال ميديا

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

اعتزلت واشتغلت مدرسة .. تفاصيل اختفاء نورهان عن الساحة الفنية

بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ