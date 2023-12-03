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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: مساعدة مالية ومواد غذائية لأسرة تعول 3 أطفال مرضي بضمور العضلات

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة وبونات مواد غذائية لأسرة مكونة من 3 أطفال يعانوا بضمور بالعضلات مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية .

ووجه المحافظ هاتفياً مدير مستشفي التأمين الصحي بتسهيل إجراءات صرف المستلزمات العلاجية لهم مراعاة لظروفهم الصحية ، وذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .

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ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بفحص شكوي مواطن من ناحية ميت أبو شيخة بقويسنا يلتمس تسهيل إجراءات نقل مخبز الي مكان آخر ، مؤكداً أنه لا مانع في ضوء الضوابط الخاصة بذات الشأن ، فيما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ببحث إمكانية تكليف أمين تشغيل بإحدي المدارس الثانوية الصناعية بأعمال مناسبة لظروفه الصحية مراعاة لضعف بصره  الشديد.
وطالب المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببحث شكوي إحدي الجمعيات الخيرية بمنطقة بشاير الخير بشبين الكوم ، تلتمس منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع القانونية للمقر وذلك عقب صدور قرار الغلق الإداري لممارسة نشاط بدون ترخيص، مراعاة للرسالة الانسانية التي تقدمها الجمعية للفئات المحرومة من الرعاية الأسرية والأطفال المعرضين للخطر وبلا مأوي ومن ذوي الهمم ، كما كلف المحافظ إدارة المجالس بإعداد مذكرة بشأن جمعية النهضة الإسلامية ببركة السبع لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
 وأمر المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بتشكيل لجنة للنزول والمعاينة علي الطبيعة شكوي عدد من المواطنين بناحية كفر بالمشط التابعة لمركز منوف يتضررون من صدور قرار بتغطية مروي مياه بملكية خاصة تخدم أكثر من 9 أفدنة زراعية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية البطاقات التموينية التفتيش والمتابعة بطاقات التموين شكوى مواطن ضمور العضلات

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