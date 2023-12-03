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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بأشمون والشهداء وبركة السبع

رصف الطرق في المنوفية
رصف الطرق في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن الوحدات المحلية تواصل جهودها المكثفة وبالتعاون التام مع مختلف الجهات المعنية فى متابعة الموقف التنفيذى بقطاع الطرق ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  لتقديم الدعم اللازم والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات لنهو المشروعات في أقرب وقت.


 وفى هذا الشأن ، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه جاري أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بشارع السكة الجديدة بقرية البرانية بطول 1300م تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

  فيما تابع  أعمال الإنتهاء من  تركيب البلدورات ووضع طبقة السن والأساس بشارع الجلاء بطول 400 م تمهيدا للبدأ في أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة للعام الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

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فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال وضع طبقة السن وفردها ودمكها بشارع داير الناحية بقرية أبشادي بالوحدة القروية بدنشواي بداية من الوحدة الصحية حتى المسجد الشرقي والذي سيتم رصفه بطول 1200م ، وكذا الإنتهاء من خفض المناسيب وقطع الفرمة بشارع حضانة الشروق بطول 500م ، وشارع الجامع الكبير بقرية سرسنا بطول 500م ضمن خطة التطوير والرصف التى تتم بشوارع المدينة.
وفى مركز ومدينة بركة السبع أشار  رئيس الوحدة المحلية إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال طبقة الرصف النهائية بشارع غبريال المتفرع من طريق شنتنا الحجر بطول 650 م لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظاً علي مصالح المواطنين.
وأكد المحافظ على أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة بالمحافظة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدام مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية المقرر تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة لتسريع معدلات الأداء لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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