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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة معاناة نجوى فؤاد مع الغضروف.. وياسمين عبد العزيز تجرى عملية جراحية| مستشفى النجوم

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

أثارت الفنانة نجوى فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها عن قصة مرضها فى الفترة الأخيرة بعد تعرضها بازمه فى الغضروف.. ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين عاشوا معاناة المرض في الفترة الأخيرة.

نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لانزلاق غضروفي، جعلها تشعر بألم حاد في حال تعرضها للوقوف لقترة طويلة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة: أعاني من ألم بسبب الانزلاق الغضروفي منذ عام، حيث أجريت عمليه جراحية وفشلت، ومنعني الأطباء من تكرارها.

وأضافت نجوى فؤاد: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة، ولهذا السبب لم أقم بالسفر لقضاء إجازة الصيف.

وأوضحت نجوى فؤاد : اننى حاليا اعيش بحالة جيدة.

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 كريم فهمى

وقد تصدرت آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وسادت حالة من القلق بالوسط الفني، ظهرت على صفحات النجوم الذين تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.

وكشف النجم كريم فهمي لـ "صدى البلد" تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطتين في الرئة، في أول تعليق له قائلا: "الحمد لله على كل شئ، أنا حاليا في العناية المركزةْ دعواتكم"، مضيفا: "الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن"، نافيا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا.

ياسمين عبد العزيز

وقد عاشت ياسمين عبد العزيز أياما صعبة فى الفترة الماضية، بسبب مرضها وكثرة الشائعات عن حالتها الصحية، بعد إجراء جراحة خاطئة لها، وهو الأمر الذى خرج منذ إعلان زوجها أحمد العوضي عن خضوعها لعملية جراحية مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

وحرصت ياسمين عبد العزيز على توجيه رسالة خاصة لجمهورها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة، وكتبت عبر صفحتها بموقع "فيس بوك": “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا”.

نضال الشافعى

بينما طمأن الفنان نضال الشافعي الجمهور، بعد مروره بوعكة صحية "انفجار في القولون"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونشر الشافعي مقطع صوتي ظهر خلاله التعب، ليطمئن الجمهور بعد تخطيه مرحلة الخطر واستقرار حالته، وخروجه من المستشفى، قائلا: "شكرا لكل من دعا لي بالشفا، وشكرا لكل من سعي قلبا وفعلا لمساندتي".

وأجرى نضال عملية جراحية في القولون داخل أحد المستشفيات في المهندسين، وكشفت زوجته عن تطورات الحالة الصحية له، وقالت فى تصريح لـ“صدى البلد”: أجرى نضال عملية جراحية استئصل فيها جزء من القولون، بعد انفجاره"، مضيفة أن حالته غير مستقرة حاليا، لذلك ننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الان لخروجه من المستشفى، حيث أجرى العملية فى إحدى المستشفيات بالمهندسين.

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