مظاهرة بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية تنديدا بالحرب على غزة

قام متظاهرون، اليوم الأحد، بالاحتجاج في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية تنديدا بالحرب على غزة.

وبعد استمرار القصف على غزة، واستقبال الغزاويين الأمطار الباردة في الخيم، التي اتخذوها مقرا لهم بعد طردهم وقصف بيوتهم، والمستشفيات، انطلقت احتجاجات أخرى للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية عبر التواجد في كل المقرات التي تدعم أو تمول إسرائيل.

حاولت الشرطة تفرقة الحشد وقامت باعتقال بعض المتظاهرين، بعدما خرجت هذه المظاهرات واندفعوا في جميع البلاد لوقف القصف على غزة، وفي نفس الوقت الذي ظهرت فيه استطلاعات الرأي الأخيرة بأن الدعم الأمريكي للصهيونية يتراجع.