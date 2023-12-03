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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل اتفاقية تعزيز علاج مرضى القلب ضمن مبادرة "التحرك بمسؤولية مع نيسان"

صدى البلد

أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة نيسان مصر، في إطار مبادرة "التحرك بمسؤولية مع نيسان أورفان".

وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام نيسان مصر بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بهدف دعم وتنمية المجتمع من خلال تعزيز رعاية وعلاج مرضى القلب.

وتعكس هذه الخطوة التزام  الشركة بالمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، وتعبِّر عن رؤيتها في دعم المجتمع المصري وتحسين جودة الحياة في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، قال المهندس شريف الدسوقي العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا: "نفخر بتوقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ونتطلع إلى تحقيق تعاون مثمر يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وتحسين حياة المرضى، وتعتبر المسؤولية الاجتماعية أحد القيم الأساسية التي نؤمن بها في نيسان في جميع المجتمعات التي نعمل فيها."

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