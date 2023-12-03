القسام تعلن تفجير حقل ألغام في قوة بجيش الاحتلال من 8 جنود بـ غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية من 8 جنود شمال شرق خان يونس في غزة.

وكتبت كتائب القسام، في بيان عبر “تليجرام”، “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية مكونة من 8 جنود شمال شرق خان يونس وبعدها تم الإجهاز علي من بقي منهم علي قيد الحياة من نقطة الصفر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، إنها "اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة في منطقة أبو هداف شمال شرق خان يونس وتم قصفها بقذائف هاون وآر بي جي".

وأضافت أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محوري الشيخ رضوان وحي النصر بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إنه تم استهدف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا.