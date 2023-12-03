وزير الداخلية لنظيره الفيتنامى: تضافر الجهود لمُحاصرة الظواهر الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة

إستقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية ، اللواء/ تو لام - وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وأوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى ، وخاصة مُجابهة إستخدامات التقنيات الحديثة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة ، والتدريب فى مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين .

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الإشتراكية للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية فيتنام الإشتراكية فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك ، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .