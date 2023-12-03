إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت في الانتخابات الرئاسية رغم برودة الطقس

أبرزت قناة "إكسترا نيوز" الإقبال الكثيف من المصريين بأوروبا، على صناديق الاقتراع رغم برودة الطقس، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت رمائز النظام الديمقراطي.

4 مرشحين

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».