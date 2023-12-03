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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم تدمير 500 فتحة نفق خلال الهجوم على غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

زعم الجيش الإسرائيلي أنه دمر ما لا يقل عن 500 من فتحات الأنفاق خلال هجومه على غزة.

وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، أنه عثر على أكثر من 800 فتحة نفق في القطاع الفلسطيني، زاعمًا أن العديد من فتحات الأنفاق 'تقع في مناطق مدنية' وداخل المباني المدنية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم، الأحد، إن “بعض ممرات الأنفاق تربط الأصول الإستراتيجية لحماس عبر شبكة الأنفاق تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أميال عديدة من طرق الأنفاق”.

وأكدت إسرائيل أن حماس تدمج نفسها في البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وملاعب الأطفال، التي تستخدمها لأغراض عسكرية، مما يجعلها أهدافًا مشروعة.

وفي نوفمبر الماضي، داهم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، وادعى أن حماس تستخدمه كدرع لعملياتها. 

وأصرت حماس ومسؤولو الصحة على أنها مجرد منشأة طبية.

وفي عام 2021، زعمت حماس أنها قامت ببناء أنفاق بطول 500 كيلومتر (311 ميلاً) تحت غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم دقيقًا أم مجرد كذب.

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