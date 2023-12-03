عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في الحوار التشاوري الوطني للمجلس القومي للتنمية الاقتصادية

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في فعاليات الحوار التشاوري الوط

شارك معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  في فعاليات الحوار التشاوري الوطني الثاني للمجلس القومي للتنمية الاقتصادية "CJED".. "نظرة عامة على مفهوم إستراتيجية التخصص الذكي (S3) ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي".

نظم فعاليات الحوار منظمة الشراكة لتنمية إفريقيا "نيباد" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمعهد القومي للقياس والمعايرة، والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم أن المعهد شارك في حوار تشاوري بعنوان "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في تعزيز النمو الاقتصادي"، وتم خلالها مُناقشة التحديات التي تواجه القارة السمراء في مجالات التحول الرقمي، وعرض التجارب الناجحة والرائدة  لمعهد بحوث الإلكترونيات في قطاع التحول الرقمي.

وأشارت إلى حصول المعهد على العديد من الجوائز، ومنها أفضل مبنى ذكي أخضر، وأفضل موقع إلكتروني، بالإضافة إلى جائزة التميز الحكومي، والعديد من الجوائز الأخرى في مجال الابتكار.

كما قدم الدكتور باسم إبراهيم الباحث بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد، محاضرة عن الاتجاهات الناشئة في تحليل البيانات الضخمة باستخدام أدوات الذكاء الصناعي والتقنيات التي تتوفر بمعهد بحوث الإلكترونيات.

وعلى هامش فعاليات الحوار التشاوري، قام وفد من الدول الإفريقية بزيارة تفقدية لمعهد بحوث الإلكترونيات، ورافقتهم الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، وعرضت خلالها المعامل والمنتجات البحثية الموجودة داخل المعهد، وآليات دعم المعهد لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، ومنها حاضنات الأعمال، حيث يمتلك المعهد حاضنتين تكنولوجيتين، هما (حاضنة طريق وحاضنة جرين إلكتروبيكيا)، لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

 كما ينظم المعهد مجموعة من البرامج التدريبية المُتخصصة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة، هذا فضلًا عن مشاركة المعهد في العديد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، وتساهم في تعريف رواد الأعمال والشركات الناشئة بالفرص المُتاحة لهم، وتبادل الخبرات مع الجهات الأخرى.

واكدت أن هذه البرامج والأنشطة تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وتوفير البيئة المُناسبة لنموها وازدهارها.

كما أشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى فرص التعاون والاستثمار المُشترك بين مصر والدول الإفريقية، مؤكدة على أهمية الشراكة بين البلدان الإفريقية؛ لتبادل الخبرات بين الطرفين، وأعربت عن ترحيبها بتقديم كافة أوجه التعاون للدول الإفريقية للمُساهمة في بناء قدرات دول القارة السمراء؛ لمواجهة التحديات وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المُستدامة في إفريقيا في مجالات تخصص المعهد.

وأشاد الوفد بالزيارة التي أتاحت لهم فرصة للتفاعل مع الباحثين والخبراء المصريين في المجالات المتطورة لشبكات الجيل الخامس (G5)، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، مؤكدين أن هذه التقنيات الناشئة ستُساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول القارة الإفريقية، والتي تتماشى مع أهداف إستراتيجية التحول الرقمي لإفريقيا (2020-2030)، وإستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا (STISA-2024)، وأجندة 2063.

الحوار التشاوري الحوار التشاوري الوطني CJED التطبيقات التكنولوجية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا معهد بحوث الإلكترونيات النمو الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

ترشيحاتنا

نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي

دعاء هلال شهر جمادى الآخر.. ردد 10 كلمات مع بدايته| فيها الخير

زي أفلام السيما| “كرة قدم” نووية مع الرئيس الأمريكي.. وبايدن: لدي رمز تفجير العالم (فيديو)

لبدء موسم تصدير الموالح.. المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال

بيان عاجل من حماس بشأن محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

الانتخابات الرئاسية 2024.. فتح لجان الاقتراع في كندا وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلوج استثنائية.. شاهد تجمد طائرة في مطار ميونخ بألمانيا

"يوجد تحسن"|شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد 25 يوما من الغيبوبة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

فستان يكشف نحافتها .. حنان مطاوع تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ