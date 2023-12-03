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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. عقد ثاني ندوات حقوق الإنسان في كلية البنات جامعة عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، ثاني ندوات "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق"، اليوم الأحد 3 ديسمبر، في استضافة كلية البنات، تحت رعاية الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، وبحضور الدكتورة هبة بركات، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعتبر هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية، في بادرة هي الأولى من نوعها، تُعقد بجميع كليات الجامعة، وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة، ليكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون.  

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط وتنسيق الدكتور حاتم العبد مدير المركز.

ورحبت الدكتورة هبة بركات بالدكتور حاتم العبد، والحضور، وأكدت أهمية موضوع الندوة؛ حتى تتعرف الطالبات على ما يتمتعن به من حقوق أصيلة.

وعقب انتهاء الندوة؛ فُتح باب المناقشة أمام الطالبات، حيث أجاب الدكتور حاتم العبد، على كافة استفساراتهن.

وفي ختام الندوة قدمت الدكتورة هبة بركات، شهادة تكريم إلى الدكتور حاتم العبد، تقديرًا لجهوده المتميزة.

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