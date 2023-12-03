الانتخابات الرئاسية 2024.. فتح لجان الاقتراع في كندا وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم|صور

بدأت لجان الاقتراع في كندا فتح أبوابها في يومها الثالث، مع توافد الناخبين للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فتح لجان الاقتراع وقالت: "يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ?01093576357.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

