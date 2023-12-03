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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال نوفمبر.. تنظيم 4 قوافل علاجية لدعم غير القادرين بالفيوم |صور

اطباء جمعية الاورمان
اطباء جمعية الاورمان اثناء توقيع الكشف الطبى على الغيرقادرين

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، جمعية الأورمان خلال شهر نوفمبر، في تنظيم 4 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس والسليين مركز سنورس، وقرية المظاطلي مركز طاميه، وقرى قصر الجبالي وابوصايم الخواجات والسيد افندي بمركز يوسف الصديق.

يأتي ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية.

وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، مشيرا إلى أن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الاسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان خلال شهر نوفمبر نظمت 4 قوافل علاجية حيث تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 66 ألف مريض، وإجراء 12,605عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم8,845 نظارة طبية لغير القادرين.

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