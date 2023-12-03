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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يطمئن على جاهزية قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الأزمات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والإسعاف والري، لمراجعة موقف القطاعات ومدى استعدادها لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أية أزمة أو كارثة قد تحدث.

 يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات الري، والمستشفيات ونقاط ووحدات ومراكز الإسعاف لمواجهة الأزمات والكوارث واستعدادات كل جهة ومهامها والأدوار المنوطة بها، وسبل تعزيز التنسيق بين كل الجهات لتنفيذ الخطط التي تم الاتفاق على تطبيقها والتدريب عليها في مجابهة الأزمات المحتملة والإمكانات المتاحة، ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها، ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه، من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كل الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.

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الأزمات والكوارث الأزمات والطوارئ إدارة الأزمات والكوارث بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بجامعة طنطا انطلاق فعاليات شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصح شركة مياه الشرب

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