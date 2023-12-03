بعد تعرض سفينتين لقصف.. إجراء عاجل لشركة ملاحة إسرائيلية بسبب هجمات الحوثي

أعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم"، عن تغيير خطوط ملاحة سفنها بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيرات قبالة سواحل اليمن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الأحد، أن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، وفقًا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

وأوضحت الدفاع الأمريكية، أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم، اليوم الأحد، في البحر الأحمر؛ مما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

ولفتت البنتاجون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني)، والسفن التجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".

وكان الجيش البريطاني، قال في وقت سابق، إن هجوما بطائرة من دون طيار وانفجارات وقعت في البحر الأحمر دون الخوض في تفاصيل.