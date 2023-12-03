إكسترا نيوز: انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 10 دول

أعلنت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، انتهاء التصويت للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، في أستراليا ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

كما انتهى التصويت للناخبين في الصين، وماليزيا، وسنغافورة وإندونيسيا، وتايوان، وتايلاند، بعد انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بالخارج.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

4 مرشحين

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".