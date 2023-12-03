صحيفة أمريكية تعلن إصابة بايدن بمشاكل عقلية تجعل ترشحه للرئاسة أمرا قاسيا

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أنه سيكون من القسوة على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إجباره على الترشح لولاية ثانية.

شكوك حول حالته الصحية

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في مقال حول ترشح بايدن لولاية ثانية، أن "المشاكل العقلية الواضحة التي يعاني منها جو بايدن تجعل ترشحه للرئاسة في عام 2024 أمرًا قاسيًا".

ولفتت إلي أن موظفي البيت الأبيض يحاولون بالفعل حماية الرئيس قدر الإمكان من الاهتمام العام، لكن بهذا المعدل سيتعين عليه الترشح لإعادة انتخابه دون المشاركة في الحملة الانتخابية على الإطلاق.

وأضافت “نيويورك بوست”، أن استطلاعات الرأي تظهر بالفعل أن غالبية الديمقراطيين يريدون رؤية مرشح آخر، لكن الحزب الديمقراطي لا يريد ذلك.