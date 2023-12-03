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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات
ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تنهز لها القلوب

وثق مقطع فيديو مؤلم صرخات أم فلسطينية على الوضع الراهن في قطاع غزة المحاصر جراء تصعيدات العدوان الإسرائليلي على مدار ما يزيد عن 50 يومًا. 

قالت الأم الفلسطينية في مقطع الفيديو: “حالنا لا يسر لا عدو ولا حبيب، تعبنا يا إما انزلينا، اش ذنبهم الأطفال أبو سنين أبو 3 سنيين، اللي بينزل معه نزلة معدوية بده يموت ابني، وابني بيصيير معه جفاف بيده يموت بعد شوية، هات لي واحد يصدق إنه الطفل أبو سنتين عايش على طقة واحدة لا بياكلها غداء لا عشاء لا فطور، بنيمهم جوع”.

وأضافت الأم الفلسطينية المكلومة على أمرها: “أطفال بيناموا ويصحوا على جوع، إيش ذنب الأطفال، تعبنا وما ضل فينا روح تناشد، تعبنا اتخنقنا، حد يلاقي لينا حل يا ناس، مشان الله، تعبنا انخنقنا روحوا على دورنا لاقونا حل، دمرنا بين نفيا وجسديا وماليا”.

غزة

قالت بلدية غزة، اليوم الأحد، إن إمدادات المياه في أحياء مدينة غزة ستتوقف في أي لحظة بسبب نفاد الوقود.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك فورًا.

وقالت الصحة العالمية لقناة “العربية”، إن هناك خرقًا واضحًا للقانون الدولي باستهداف المنشآت الصحية في غزة، لافتة إلى أن 125 طنا من المستلزمات الطبية دخلت غزة والكثير مكدس على المعابر.

وأشارت إلى أن القطاع الطبي في غزة لا يستطيع التعامل مع المرضى والجرحى بسبب الحرب.

 

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مؤلم فلسطينية الفلسطينية مقطع فيديو

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