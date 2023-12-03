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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

شاهد..مقطع فيديو
شاهد..مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل استشهد أبوه وأخوه

من أمام منزل مدمر ما زال تحت نيران القصف، وثق مقطع فيديو مؤلم لحظات صراخ طفل فلسطيني بعد استشهاد والده وأخوه الصغير داخل قطاع غزة الذي يعاني حاليًا من تصعيدات قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

ظهر الطفل في مقطع الفيديو يبكي بحرقة وهو جالس لا يقدر على الاحتماء في مكان لم توفر لطفولته فيها أي حماية، ومن خلفه طفلة تبكي أيضا ولا تمتلك إلا أن تردد “يا رب”. 

ظل الطفل يردد خلال مقطع الفيديو صارخًا: “ابويه وأخويه الصغر استشهدوا”. 

غزة اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة في غزة حيث يعاني السكان النازحون من ظروف مزرية.

 ووفقا للأمم المتحدة، فإن ما يقدر بنحو 1.8 مليون من أصل 2.2 مليون شخص في القطاع هم نازحون داخليا.

وسلطت وزارة الصحة، في تحذير صارخ، الضوء على التهديد الوشيك لانتشار أمراض الجهاز التنفسي والجلد وغيرها من الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الآلاف من الأرواح. 

وأفادت الوزارة الفلسطينية بوجود ضغط شديد على جميع المستشفيات، بسبب الاكتظاظ والنقص الحاد في الأدوات الجراحية ومثبتات العظام.

 

وواصلت وزارة الصحة الفلسطينية اتهام إسرائيل بتعمد استهداف المستشفيات في المنطقة. وشملت الاتهامات استهداف وتدمير 56 سيارة إسعاف خلال عملياتها، مما أدى إلى خسائر فادحة في الطواقم الطبية وجرحى.

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